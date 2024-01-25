МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. По мнению российских студентов, в 2024 году в топ-5 наиболее перспективных мест работы вошли "Яндекс", VK, "Тинькофф", "Сбер" и "Газпром", передает "Ъ" со ссылкой на данные рейтинга работодателей консалтинговой компании FutureToday. "Авито Работа" подсчитала среднюю предлагаемую в России зарплату подростков

По данным издания, лучшими местами работы для студентов в России являются IT-компании, промышленные предприятия и крупные банки. Оптимальная стартовая зарплата для студентов составляет 82 тысячи рублей в месяц, но зарплатные ожидания практически не увеличились в последний год. Доля работающих старшекурсников также выросла, возможно, из-за трудностей с наймом более опытных сотрудников, заметили в газете.

Кроме того, отмечается, что значимость размера заработной платы также с каждым годом увеличивается, несмотря на то, что в тройку основных факторов поиска работы входят гибкий график, баланс работы и личной жизни, дружный коллектив.

Количество вакансий и стажировок для студентов растет, а лидером в этой области стал Краснодар, где количество вакансий увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Набережные Челны, Воронеж, Челябинск, Сочи и Астрахань также показывают значительный рост предложений для студентов.

По данным Росстата, по итогам второго квартала 2023 года молодежная безработица в России снизилась с 10,3 процента в 2020 году до 6,3 процента в 2023.