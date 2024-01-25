МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Участвующие в госзакупках организации в этом году продолжат получать в качестве аванса от 30 до 50% от цены контракта, для четырех новых субъектов РФ останутся особые условия по государственным контрактам на капитальное строительство государственной собственности, соответствующее постановление подписано, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия вывела экономику на траекторию роста, заявил Мишустин

"Подписано постановление о сохранении в этом году авансирования по заключенным с государством контрактам на поставку товаров или услуг. Компании, участвующие в таких закупках, смогут получать в качестве аванса от 30 до 50%… Для четырех новых субъектов РФ — Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей останутся особые условия по государственным контрактам на капитальное строительство государственной собственности. Там верхняя граница лимита — до 90%", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, софинансируемых из федерального бюджета.

"Все эти средства должны тратиться максимально эффективно и только при условии соответствующего казначейского сопровождения. Такой подход позволит достичь поставленных президентом и правительством целей и на текущий год, при одновременном контроле за расходованием ресурсов", — отметил глава правительства.

Как позднее уточнили в кабмине, практику повышенного авансирования госконтрактов правительство использовало в 2022 и 2023 годах для повышения устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. "Эта мера доказала свою эффективность, дав бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы", — отмечается в сообщении.