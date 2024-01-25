МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Инфляция на Украине к концу текущего года вырастет до 8,6%, а затем будет снижаться, рассчитывают в Национальном банке Украины (центробанке, НБУ). Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне

"Ожидается, что инфляция составит 8,6% в конце 2024 года, в 2025 году вернется к целевому диапазону и составит 5,8%, а в 2026 году – к цели 5%", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.

По данным госстата Украины, инфляция по итогам прошлого года в стране составила 5,1%.

В регуляторе также надеются, что международная финансовая поддержка Украины сохранится, что позволит "удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость".

"Ожидается, что в 2024 году Украина получит около 37 миллиардов долларов США в виде внешних кредитов и грантов", — добавил регулятор.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщал, что регулятор прогнозировал уровень инфляции по итогам 2023 года на уровне 5,8%, а в 2024 — 9,8%.