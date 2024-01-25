ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США лишь на 2% в пересчете на год.

В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,1%.

В первом квартале ВВП вырос на 2,2% в пересчете на год и на 1,7% год к году, во втором — на 2,1% и 2,4% соответственно, в третьем — на 4,9% и 2,9%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, составили 2,8% после 3,1% в предыдущем квартале.

Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.