МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Поляки постоянно читают в СМИ, что у России есть "агрессивные планы", поэтому Польше необходимо наращивать военные расходы, пишет польская Niezależny Dziennik Polityczny. В Кремле заявили, что понимают цели беспрецедентных учений НАТО

И даже учения солдат НАТО на территории своей страны простые поляки должны оплачивать из налогов.

В 2023 году 4701 польская компания объявила себя банкротом, почти во всех секторах экономики Польши есть проблемы, строительство и транспорт пострадали больше всех. Но мало кто из поляков задумывается, почему ситуация в их экономике так плачевна. Поляков больше интересует военный вопрос.

Политики в Европе все чаще заявляют, что Украина проиграла этот конфликт — у Киева осталось денег всего на несколько месяцев и нет военной техники и солдат, поэтому пора садиться за стол переговоров. Продолжение российско-украинского конфликта только ухудшит слабое состояние армии НАТО.

К примеру, Европа за два года исчерпала запасы военной техники. Но это не устраивает США, для которых СВО становится самым дорогим в истории. А ведь известно, что, когда Америка ввязывается в конфликты, она зарабатывает на них деньги и получает природные богатства и другие выгоды.

Экономика США сейчас не в лучшем состоянии, поэтому им самое время "вкладываться" в другой конфликт, более успешный. А из Украины деньги лучше забрать.

В Вашингтоне регулярно говорят о различных угрозах со стороны России, придумывают для них сценарии. И в это непростое время, когда риски третьей мировой войны реальны, США начинают самое крупное учение НАТО в истории. Следующие несколько месяцев солдаты НАТО будут показывать, как решительно они дают отпор России. Учения называются Steadfast Defender (Стойкий Защитник), большая часть из них проходит в странах Восточной Европы. СМИ назвали подготовку НАТО к Третьей мировой войне детским садом

НАТО планирует задействовать 300 000 солдат против России (то есть ее предполагаемого нападения), которые будут в состоянии повышенной готовности. Еще 500 000 натовцев выступят в качестве поддержки. Количество солдат, как ни странно, соответствует численности украинской армии.

Всего в учениях участие принимают 100 бригад сухопутных войск, 1400 боевых самолетов, 250 надводных и подводных кораблей. Этого должно быть достаточно, чтобы НАТО эффективно оборонялось в случае, если Америка откроет второй фронт против России.

Польша будет основной принимающей стороной, то есть она будет "оплачивать" фанаберию США. Солдатам НАТО будут доступны польские полигоны, дороги, железнодорожные пути, аэродромы и порты, а также "природные территории". Польша резко наращивает производство вооружений, пишет СМИ

В Польше проведут маневр Dragon-24 (25 февраля — 14 марта) с участием польской танковой кавалерийской дивизии. Этот маневр объединяется с учениями под названием Steadfast Defender 2024, а именно с Brilliant Jump'24. На полигоне в Дравске-Поморском пройдет обучение Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force).

В ходе Steadfast Defender 2024 в Польше пройдут еще три американских учения под общим кодовым названием Defender 24 — Saber Strike 24, Immediate Response 24 и Swift Response 24.

Конечно, никто из политиков не расскажет, что за все эти военные игрища США и НАТО заплатит польский налогоплательщик. Прольские политики благоволят только военным, нормальная комфортная жизнь граждан у них не в приоритете, резюмирует издание.

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