ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Российское экономическое руководство "очень талантливо" и помогает стране справляться с западными рестрикциями, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Министр финансов США назвала "пугающей" сумму госдолга страны

Он выступил с речью в американском аналитическом центре "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" в Вашингтоне.

"Российское экономическое руководство очень талантливо", — сказал он. Кроме того, во время своей речи О'Брайен добавил, что российской экономике до сих пор удается справляться с санкциями стран Запада.

Деятельность созданного в 1972 году "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов" направлена на сотрудничество между США и Европой.

Талант российских экономистов при этом признают многие мировые СМИ. Так, издание Politico в ноябре назвало главу Банка России Эльвиру Набиуллину "разрушителем" года за проводимую Банком России денежно-кредитной политики, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать неэффективность антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.