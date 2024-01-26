МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия поставила Центральной Африканской Республике 500 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, заявил посол в ЦАР Александр Бикантов. ЦАР заинтересована в российской геологоразведке, заявил посол Бикантов

Российский дипломат дал интервью РИА Новости.

"Власти ЦАР в лице президента Фостена-Арканжа Туадеры и премьер-министра Феликса Молуа выразили благодарность властям Российской Федерации за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы", — рассказал он.

По словам посла, "ЦАР входит в тройку беднейших стран мира, большая часть населения живёт на один доллар США в день". Бикантов подчеркнул, что российское зерно на фоне притока беженцев из Судана и Чада поможет частично решить продовольственную проблему.

Президент России Владимир Путин заявлял на саммите Россия — Африка, что шесть африканских стран будут бесплатно получать российскую агропродукцию в рамках гуманитарной помощи. По его словам, экспорт 25 — 50 тысяч тонн отечественного зерна должен начаться в течение трех — четырех месяцев. В сентябре глава государства отмечал, что Москва почти завершила переговоры о гуманитарном экспорте в регион. Кроме того, Путин в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указывал на готовность организовать поставки миллиона тонн агропродукции в Турцию для переработки и дальнейшей отправки в Африку на безвозмездной основе. Как добавлял российский лидер, страна также рассчитывает на поддержку Катара. Путин подчеркивал, что договоренность России, Турции и Катара не заменит зерновую сделку, но внесет значительный вклад в борьбу с продовольственным кризисом.

Полностью интервью посла РФ в ЦАР читайте в пятницу в 09.00 мск на сайте www.ria.ru