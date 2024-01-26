МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США еще больше опередили Китай в гонке за крупнейшую экономику мира, отчасти благодаря активности американских потребителей, пишет Bloomberg. Америка хочет покончить с зависимостью от России, пишет СМИ

ВВП США в прошлом году вырос на 6,3 процента в номинальном выражении (то есть без поправки на инфляцию), Китая — на 4,6 процента.

Отчасти подъем экономики показывает повышенный рост цен в Америке, однако в целом результаты 2023 года говорят о том, что экономика США выходит из периода пандемии COVID-19 в лучшем положении, чем экономика Китая.

"Это поразительный поворот судьбы", — сказал экс-руководитель китайского подразделения МВФ Эсвар Прасад. Высокие показатели экономики США в сочетании со всеми краткосрочными и долгосрочными препятствиями, с которыми сталкивается китайская экономика, делают менее очевидным предположение о том, что ВВП Китая когда-нибудь обгонит ВВП США, считает он.

Экономические успехи отражаются на фондовых рынках: акции США на этой неделе достигли рекордных максимумов, в то время как китайские акции погрязли в разгроме медвежьего рынка (то есть падение и возникновение паники на рынках) на сумму более 6 триллионов долларов.

В начале 2023 года эксперты полагали, что США впадут в рецессию, поскольку ФРС повысила процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией: таких цифр Америка не видела десятилетиями. В Китае, напротив, ожидалось стремительное восстановление, поскольку он полностью открыл свою экономику для торговли после строгих ограничений для борьбы с распространением COVID-19. Но все произошло наоборот. Перекрыть кислород. Америка придумала, как надавить на друзей России

Вчера были опубликованы данные по Америке, в которых было видно, что экономика США завершила год с большим успехом, увеличившись на 3,3 процентов в реальном выражении с поправкой на инфляцию в четвертом квартале после роста на 4,9 процентов в третьем. Инфляция возвращается к целевому показателю ФРС в 2 процента, и опасения по поводу рецессии угасают.

Китай, напротив, борется под тяжестью многолетнего кризиса на рынке недвижимости и худшей полосы дефляции за последние 25 лет. Экспорт продукции, который когда-то был важной опорой китайского экономического роста, в 2023 году снизился, безработица среди молодежи резко возросла, а местные органы власти обременены слишком большими долгами. Америка, Индия, Китай: куда вложить деньги

Хотя правительственные данные показывают, что экономика достигла годового целевого показателя — выросла на 5,2 процента в 2023 году, есть подозрения, что это не отражает истинной картины происходящего, заключает издание.