МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. До 80 процентов рабочих мест в экономиках развитых странах ежегодно создаются компаниями, возраст которых не превышает пяти лет, и при этом технологическое предпринимательство играет основополагающую роль в экономическом развитии, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Чернышенко оценил рост выручки крупнейших российских IT-компаний

"Сегодня во всем мире технологическое предпринимательство является драйвером развития экономики. Благодаря ему создаются стартапы, появляются рабочие места в наукоемких сферах и стимулируется рост экономики. До 80% новых рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет. При этом многие успешные компании были созданы, когда их основатели были ещё студентами. Университет — идеальная площадка для старта бизнеса: наукоемкая среда, человеческий капитал, доступ к исследовательской инфраструктуре", — отметил вице-премьер.

По словам Чернышенко, в 2024 году правительство выделит два миллиарда рублей на поддержку студенческих проектов, что на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Вице-премьер также поручил собрать обратную связь о проблемах начинающих технологических предпринимателей для разработки эффективных мер поддержки.

"Президентом 2024 объявлен Годом семьи. У вас сейчас замечательное время. Создавайте семьи, рожайте детей и занимайтесь предпринимательством, мы будем создавать для этого все условия!", — заключил премьер.