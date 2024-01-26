2024-01-26T14:07:25+03:00
2024-01-26T14:07:25+03:00
2024-01-26T14:07:25+03:00
2024
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В России вырастет размер пошлины на экспорт пшеницы
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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 31 января по 6 февраля включительно увеличится до 3630,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 512 рублей, на вывоз кукурузы — до 926 рублей... ПРАЙМ, 26.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, пшеница, пошлина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 31 января по 6 февраля включительно увеличится до 3630,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 512 рублей, на вывоз кукурузы — до 926 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 251,3 доллара за тонну, на ячмень —188,1 доллара, на кукурузу — при цене 194,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 января включительно составляет 3588,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 169,2 рубля за тонну, перестав быть нулевой, на вывоз кукурузы — 644,2 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.