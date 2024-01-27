Глава ЦБ Италии: конфискация прибыли от активов России может навредить евро
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Принятие Евросоюзом решения конфисковать в каком-либо виде прибыль от замороженных российских активов может оказать негативное влияние на евро, сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу Центрального банка Италии Фабио Панетту.
"Международные отношения — это часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив", — пояснил глава регулятора.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель намерен прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных российских активов до начала заседания глав МИД ЕС в середине февраля.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://1prime.ru/state_regulation/20240127/842907529.html