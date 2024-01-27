МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Принятие Евросоюзом решения конфисковать в каком-либо виде прибыль от замороженных российских активов может оказать негативное влияние на евро, сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу Центрального банка Италии Фабио Панетту. "Уберите свои загребущие руки". Америке дали совет по российским активам

"Международные отношения — это часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив", — пояснил глава регулятора.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель намерен прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных российских активов до начала заседания глав МИД ЕС в середине февраля.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".