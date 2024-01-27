МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия работает над новой системой экономических связей, так как предыдущая оказалась опасной, при этом Москва не занимается подрывом доминирования Вашингтона в мировой финансовой системе, сообщает издание Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Санкциям назло. Экономика России за четыре года показала чудеса

Отмечается, что Россия все больше уверена в том, что укрепление отношений с Китаем и Глобальным Югом позволит ей бросить вызов международной финансовой системе, в которой доминирующими являются США. Вместе с тем, Песков заявил изданию, что Москва не работает над подрывом американского доминирования. По его словам, Россия хочет создать альтернативу мировой финансовой системе.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва "строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной".