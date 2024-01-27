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https://1prime.ru/state_regulation/20240127/842908350.html
Россия создаст альтернативу мировой финансовой системе, заявили в Кремле
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Россия работает над новой системой экономических связей, так как предыдущая оказалась опасной, при этом Москва не занимается подрывом доминирования Вашингтона в мировой финансовой... ПРАЙМ, 27.01.2024
финансы, экономика, новости, россия, мировая финансовая система, экономические связи, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия работает над новой системой экономических связей, так как предыдущая оказалась опасной, при этом Москва не занимается подрывом доминирования Вашингтона в мировой финансовой системе, сообщает издание Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Отмечается, что Россия все больше уверена в том, что укрепление отношений с Китаем и Глобальным Югом позволит ей бросить вызов международной финансовой системе, в которой доминирующими являются США. Вместе с тем, Песков заявил изданию, что Москва не работает над подрывом американского доминирования. По его словам, Россия хочет создать альтернативу мировой финансовой системе.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва "строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной".