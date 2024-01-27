МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции, расширении поставок топлива, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников по итогам межправительственной комиссии Россия-Мьянма. Решетников назвал одну из главных проблем в России

Он напомнил, что за прошлый год товарооборот России и Мьянмы вырос в 2,7 раза.

"Мы поставляем в Мьянму и заинтересованы в расширении поставок минеральных продуктов, мы по запросу Мьянмы поставляем туда нефтепродукты, топливо, дизель. Заинтересованы в поставках удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции", — сказал Решетников.

По его словам, Мьянма является крупным поставщиком в Россию сельскохозяйственной продукции, риса, фруктов, продукции легкой промышленности.

"Обсуждается несколько крупных проектов индустриализации в Мьянме, связанные с энергетикой, с портами, с логистикой … Ряд проектов уже входит в такую стадию, что называется строительную. В частности, у нас мьянманская сторона обеспечила выделение участка для завода по производству удобрений, который существенно повышает продуктивность выращивания риса в республике", — отметил министр.