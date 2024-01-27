МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Германия сейчас испытывает экономические проблемы, повлекшие за собой социальные, и чтобы отвлечь от них население, немецкие власти решили вспомнить "страшилку" о русском медведе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр обороны Германии ждет детей и внуков иммигрантов на службу

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения России на территорию НАТО, но "через пять — восемь лет возможен иной сценарий".

"Экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность знаменитого германского производства падает, издержки растут экономические, социальная нагрузка растет, германские фермеры выходят на улицу… Они вышли на улицы. То есть, чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации, будь то страны Прибалтики, будь то Германия, наверняка последуют еще какие-то страны — лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе, тем более, в условиях, когда его разбудили", — пояснил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.