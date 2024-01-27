2024-01-27T16:27:54+03:00
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Румынский премьер заверил, что украинское зерно не оседает в его стране
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Румынские власти предпримут все меры для того, чтобы украинское зерно уходило на экспорт транзитом и не оседало на территории страны, заявил премьер Румынии Марчел Чолаку. Ранее... ПРАЙМ, 27.01.2024
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, румыния, украинское зерно, марчел чолаку
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Румынские власти предпримут все меры для того, чтобы украинское зерно уходило на экспорт транзитом и не оседало на территории страны, заявил премьер Румынии Марчел Чолаку.
Ранее некоторая часть украинского зерна оседала в Румынии, что сбивало цены местным производителям.
"Мы солидарны с Украиной <…> Мы помогаем транзиту зерна. В Румынии не осталось ни одного зернышка, и я вас как премьер-министр уверяю, что если это произошло ранее, то впредь этого не произойдет", — заявил Чолаку.
По его словам правительству страны пришлось пересмотреть свой подход после протеста перевозчиков, а все эти проявления недовольства возникли из-за накопившегося с течением времени разочарования и из-за отсутствия связи, позволяющей увидеть, в чем заключаются проблемы профсоюзов.
В Румынии уже третью неделю идут протесты водителей грузовиков и аграриев, которые выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах. Аграрии выражают недовольство проблемами в своем секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.