КИШИНЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Румынские власти предпримут все меры для того, чтобы украинское зерно уходило на экспорт транзитом и не оседало на территории страны, заявил премьер Румынии Марчел Чолаку. Румынские власти хотят продлить период снижения цен на продукты в стране

Ранее некоторая часть украинского зерна оседала в Румынии, что сбивало цены местным производителям.

"Мы солидарны с Украиной <…> Мы помогаем транзиту зерна. В Румынии не осталось ни одного зернышка, и я вас как премьер-министр уверяю, что если это произошло ранее, то впредь этого не произойдет", — заявил Чолаку.

По его словам правительству страны пришлось пересмотреть свой подход после протеста перевозчиков, а все эти проявления недовольства возникли из-за накопившегося с течением времени разочарования и из-за отсутствия связи, позволяющей увидеть, в чем заключаются проблемы профсоюзов.

В Румынии уже третью неделю идут протесты водителей грузовиков и аграриев, которые выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах. Аграрии выражают недовольство проблемами в своем секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.