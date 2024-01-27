БЕРЛИН, 27 янв — ПРАЙМ. Берлин готовит оборонный план, предполагающий для ФРГ в случае конфликта с Россией роль транзитного характера, сообщает издание Bild, ознакомившееся с деталями секретного документа. В Совфеде оценили военную "логику" Германии по обороне от России

Ранее телерадиокомпания MDR со ссылкой на Минобороны ФРГ сообщила, что Берлин разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план (OPLAN), основным посылом которого является "сдерживание" Москвы и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах. Предварительный документ в следующую среду будут обсуждать представители госорганов, армии, полиции и эксперты.

"Эксперты исходят из того, что Германия не будет граничить непосредственно с фронтом войны. Вместо этого она станет транзитной страной, и, среди прочего, через нее на фронт будут перевозиться танки, ракеты и так далее", — отмечает издание.

Основными угрозами согласно плану являются прежде всего кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. Также в нем описаны конкретные шаги в случае вовлечения ФРГ в конфликт.

"OPLAN направлен на то, чтобы в чрезвычайной ситуации солдаты, танки и т. д. могли быстро добраться до фронта. Это означает, что транспортные пути (например, определенные автобаны, железнодорожные маршруты) будут закрыты для гражданского транспорта", — сообщает издание.

Планируется размещение военных на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах с целью предотвращения возможных атак на перебрасываемое через страну оружие. Кроме того предполагается, что будет вестись набор в добровольческую службу, до шести укомплектованных добровольцами полков должны будут охранять инфраструктурные объекты ввиду отбытия военного контингента на фронт. В Германии допустили выход страны из Евросоюза

"Компании должны будут оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и других военных машин… Также государство должно будет заключить с компаниями контракты на поставку воды и продовольствия для бундесвера", — пишет Bild.

Согласно плану, гражданское население призовут самостоятельно готовить убежища в подвалах и гаражах. "Строительство бункеров в оставшееся время уже невозможно, да и нецелесообразно", — процитировало издание главу гражданской обороны Ральфа Тислера.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения некоторых европейских политиков и военных, заявлявших о якобы вероятности нападения России.

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