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Глава JPMorgan предупредил о приближении экономики США к краю обрыва
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Американская экономика движется к краю обрыва из-за огромного госдолга, заявил в беседе с Fox News глава банка JPMorgan Джеймс Даймон. "Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него... ПРАЙМ, 28.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Американская экономика движется к краю обрыва из-за огромного госдолга, заявил в беседе с Fox News глава банка JPMorgan Джеймс Даймон.
"Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час", — пояснил он.
Кроме того, банкир согласился с мнением экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, назвавшим американский госдолг "самым предсказуемым кризисом" в истории страны.
В сентябре 2023 года госдолг США побил очередной рекорд, достигнув 33,044 триллиона долларов.
В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что увеличение госдолга США связано с бесконтрольной эмиссией доллара.
К 29 декабря госдолг США превысил 34 триллиона долларов.