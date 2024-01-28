МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Американская экономика движется к краю обрыва из-за огромного госдолга, заявил в беседе с Fox News глава банка JPMorgan Джеймс Даймон. Доверившись США, Европа может остаться без СПГ, предупреждает Bloomberg

"Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час", — пояснил он.

Кроме того, банкир согласился с мнением экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, назвавшим американский госдолг "самым предсказуемым кризисом" в истории страны.

В сентябре 2023 года госдолг США побил очередной рекорд, достигнув 33,044 триллиона долларов.

В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что увеличение госдолга США связано с бесконтрольной эмиссией доллара.

К 29 декабря госдолг США превысил 34 триллиона долларов.