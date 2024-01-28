МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не отступит от своего предвыборного общения встряхнуть экономику страны, несмотря на ущерб, который предложенные им реформы могут нанести в краткосрочной перспективе. Колумбия отзывает из Аргентины посла из-за "неуважительных" заявлений Милея

"Нет никакого плана Б. Здесь нет места для чувств или эмоций. Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов", — заявил он в интервью газете Wall Street Journal. Милей считает, что введенные меры уже показывают положительные результаты.

По итогам прошлого года инфляция в стране достигла 211,4%, но аргентинский лидер заверил, что сможет покончить с ней через два года.

Милей выразил уверенность в том, что конгресс одобрит направленный пакет реформ, а законодатели, выступающие против его программы, заплатят за это на промежуточных выборах в 2025 году.

"Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса", — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины решил изъять из пакета реформ, отправленного в парламент, одну из ключевых — изменение фискальной политики, чтобы конгресс принял остальные.

Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом. Первое голосование должно пройти на следующей неделе. Часть реформ вызывает дискуссии в парламенте.