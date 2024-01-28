ПАРИЖ, 28 янв — ПРАЙМ. Необходимо прекратить финансировать Киев на фоне разбирательств из-за хищения почти 40 миллионов долларов при закупках боеприпасов чиновниками минобороны Украины, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить поддерживать Украину. Французский историк осадил тех, кто говорит об "агрессии России"

Он считает неприемлемым мошенничество в ходе поставок вооружений Киеву.

"Хищение в крупном масштабе" признали сами украинцы! Коррупция крайне распространена на Украине. Прекратим же наконец отправлять туда оружие и деньги, которые воруют. Хватит, выберем мир", — написал Филиппо в соцсети Х.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что из-за все громче звучащих в адрес украинских властей обвинений в коррупции, связанной с военной помощью Запада, СБУ подтвердила обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал". Следователи считают, что было украдено почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 млн долларов) на закупках снарядов. Сообщается, что деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

Вместе с тем, неделей ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых поставках 40 ракет Scalp Украине. После глава минобороны Себастьян Лекорню сообщил, что Париж с января начнет поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц весь 2024 год, а также нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнет с февраля поставлять по три тысячи снарядов в месяц.

Сенатор из США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Вашингтон не знает, куда пошли выделяемые для Украины деньги, а также что коррупция Киева вышла из-под контроля. При этом ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.