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Вице-премьер России спрогнозировал рост ВВП ЕАЭС в 2024 году
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ВВП Евразийского экономического союза в 2024 году может вырасти выше, чем на 2,5 процента, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Он дал интервью журналу "Эксперт",... ПРАЙМ, 29.01.2024
экономика, новости, еаэс, ввп, алексей оверчук
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ВВП Евразийского экономического союза в 2024 году может вырасти выше, чем на 2,5 процента, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
Он дал интервью журналу "Эксперт", который возобновил выпуск после перерыва.
"В 2022 году ВВП Армении вырос на 12,6 процента, а Киргизии — на 6,3 прцоента. Хорошая динамика ВВП во всей пятерке стран в 2023 году. Прогноз на 2024 год тоже оптимистичный — свыше 2,5 процента для всего союза", — отметил Оверчук.
По его словам, в 2023 году по сравнению с 2022 годом реальный ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента.