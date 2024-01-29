МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ВВП Евразийского экономического союза в 2024 году может вырасти выше, чем на 2,5 процента, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Объем ФНБ сократился до восьми процентов ВВП, заявил Минфин

Он дал интервью журналу "Эксперт", который возобновил выпуск после перерыва.

"В 2022 году ВВП Армении вырос на 12,6 процента, а Киргизии — на 6,3 прцоента. Хорошая динамика ВВП во всей пятерке стран в 2023 году. Прогноз на 2024 год тоже оптимистичный — свыше 2,5 процента для всего союза", — отметил Оверчук.

По его словам, в 2023 году по сравнению с 2022 годом реальный ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента.