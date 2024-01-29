СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что выводы о начале ослабления инфляционного давления можно будет сделать через несколько недель. В Польше выявили связь магазинных краж с инфляцией

"В принципе, цифры последней недели, вы видите, уже год к году у нас 7,28-7,3. Давайте подождем, посмотрим несколько недель ближайших, и можно будет сделать выводы", — сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнет ослабевать инфляционное давление.