2024-01-29T15:02:35+03:00
2024-01-29T15:02:35+03:00
2024-01-29T15:02:35+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240129/842921059.html
Решетников высказался об инфляционном давлении в России
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что выводы о начале ослабления инфляционного давления можно будет сделать через несколько недель. "В принципе, цифры последней... ПРАЙМ, 29.01.2024
экономика, новости, максим решетников, инфляционное давление, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТРЕЛЬНА (Санкт-Петербург), 29 янв — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что выводы о начале ослабления инфляционного давления можно будет сделать через несколько недель.
"В принципе, цифры последней недели, вы видите, уже год к году у нас 7,28-7,3. Давайте подождем, посмотрим несколько недель ближайших, и можно будет сделать выводы", — сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнет ослабевать инфляционное давление.