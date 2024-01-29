2024-01-29T15:10:19+03:00
2024-01-29T15:10:19+03:00
2024-01-29T15:10:19+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240129/842921197.html
В Минэке оценят прогноз роста ВВП России на 2024 год
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Минэкономразвития проводит оценку прогноза роста ВВП на 2024 год, своевременно его предъявит, заявил глава ведомства Максим Решетников. "Сейчас мы делаем оценку прогноза, поэтому... ПРАЙМ, 29.01.2024
экономика, новости, россия, минэкономразвития, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития проводит оценку прогноза роста ВВП на 2024 год, своевременно его предъявит, заявил глава ведомства Максим Решетников.
"Сейчас мы делаем оценку прогноза, поэтому своевременно все предъявим", — сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос об ожидании роста ВВП на 2024 год.
На просьбу уточнить, сохраняется ли прогноз в 2,3% роста, он предложил подождать итоговых данных за прошедший год.
"Давайте дождемся, у нас пока даже данных нет по итогам 2023 года. Сейчас первая оценка будет", — ответил министр. Он уточнил, что эта оценка будет "где-то в установленные сроки".
По официальному прогнозу ведомства, в 2024 году ВВП страны вырастет на 2,3%, а ЦБ ждет роста на 0,5-1,5%.