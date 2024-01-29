СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития проводит оценку прогноза роста ВВП на 2024 год, своевременно его предъявит, заявил глава ведомства Максим Решетников. В Минэкономразвития назвали ожидаемый уровень роста ВВП в 2023 году

"Сейчас мы делаем оценку прогноза, поэтому своевременно все предъявим", — сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос об ожидании роста ВВП на 2024 год.

На просьбу уточнить, сохраняется ли прогноз в 2,3% роста, он предложил подождать итоговых данных за прошедший год.

"Давайте дождемся, у нас пока даже данных нет по итогам 2023 года. Сейчас первая оценка будет", — ответил министр. Он уточнил, что эта оценка будет "где-то в установленные сроки".

По официальному прогнозу ведомства, в 2024 году ВВП страны вырастет на 2,3%, а ЦБ ждет роста на 0,5-1,5%.