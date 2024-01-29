СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия успешно развивают импортозамещение, несмотря на западные санкции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Лукашенко выразил интерес к использованию Северного морского пути

"Главная задача в промышленной сфере — активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь много сделано, мы многое сделали… Нас не удалось поставить на колени. Наоборот, мы мобилизовались", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также выразил уверенность, что подготовленный к подписанию (в ходе ВГС — ред.) декрет между двумя государствами на деле обеспечит взаимное признание технологических операций. Президент Белоруссии добавил, что между двумя странами было заключено базовое межправительственное соглашение о признании технологических операций в Союзном государстве, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике.

В своем выступлении Лукашенко также отметил важность реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и утверждение нового программного документа на следующий трехлетний цикл, который будет направлен на укрепление единого экономического пространства и снятие торговых препятствий.