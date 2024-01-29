ШЭНЬЯН(Китай), 29 янв — ПРАЙМ. Предприятия России и КНР 29 января в рамках Конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству подписали 55 соглашений по различным проектам на общую сумму 13,6 миллиарда юаней (1,9 миллиарда долларов), сообщает агентство Синьхуа. Экспорт российских морепродуктов в Китай достиг допандемийного уровня

Конференция по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству состоялась в понедельник, 29 января, в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин. В ней приняли участие более 100 предпринимателей из России и других стран Евразийского экономического союза, а также представители китайских предприятий и эксперты.

Сделки охватывают такие сферы, как складирование в рамках холодовой цепи, финансовые услуги, строительство транспортной инфраструктуры, а также импорт и экспорт.

Ранее в тот же день на "полях" конференции также были подписаны соглашения между Российско-китайским индустриальным парком торгово-экономического сотрудничества в городе Шэньян и рядом российских компаний, а также между правительством Шэньяна и авиакомпанией China Eastern Airlines об организации пассажирского авиамаршрута Шэньян-Москва, запуск которого ожидается в феврале этого года.

Ранее генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко заявил РИА Новости, что Россия и Китай на фоне кризиса международной торговли и попыток создания искусственной изоляции Москвы продолжают сообща, плечом к плечу, развивать конструктивное сотрудничество, а российская экономика успешно переориентируется и расширяет свое присутствие на азиатских рынках.