МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России, однако по регионам ситуация будет различаться, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ РФ: средние сроки ипотечного кредита в стране увеличились до 25 лет

"Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами", — сказала глава ЦБ.

"Но картина, скорее всего, будет различаться от региона к региону, так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны", — добавила она.

По данным портала "Мир квартир", новостройки в России с начала 2023 года подорожали на 15% — в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье — почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.

На первичном рынке наибольший рост к середине декабря произошел в Мурманске (+35%), Челябинске (+39%), Нижнем Тагиле (+43%), Магнитогорске (+46%) и в Махачкале (+107%). На вторичном — в Челябинске (+43%), Магнитогорске (+40%), Нижнем Тагиле (+34%), Новокузнецке (+32%) и Владикавказе (+30%).

Цены на новостройки Москвы, по данным компании, с начала года выросли на 10% — до 349 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — на 7%, до 327 тысяч рублей за "квадрат". В Санкт-Петербурге квартиры подорожали на 8% на первичке и на 2% на вторичке.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник в 11.00 мск.