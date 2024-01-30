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https://1prime.ru/state_regulation/20240130/842929415.html
Набиуллина увидела влияние ключевой ставки на инфляцию
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Повышение ключевой ставки Банка России уже сказывается на инфляции в стране: в декабре она замедлилась и в январе статистика тоже обнадеживающая, заявила в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 30.01.2024
экономика, новости, ставка банка россии, эльвира набиуллина, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банка России уже сказывается на инфляции в стране: в декабре она замедлилась и в январе статистика тоже обнадеживающая, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Регулятор с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил совокупно 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. По данным Росстата, в декабре годовая инфляция замедлилась впервые с апреля и составила по итогам года 7,42%.
"Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы обуздать инфляцию и вернуть ее к нашей цели 4%. Мы для этого повышали ключевую ставку. На наш взгляд, эффект уже проявляется… Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая", — сообщила Набиуллина.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.