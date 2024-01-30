ДУШАНБЕ, 30 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году заняла первое место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6 процента, а взаимный товарооборот превысил 1,7 миллиарда долларов и поставил рекорд, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе торгпредства России в Душанбе. ВТБ запустил трансграничные переводы в Таджикистан по номеру телефона

"Россия в минувшем году заняла первое место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, товарооборот между двумя странами в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 2,7%, составив 1714,9 миллиона долларов, преодолев исторический максимум", — отметили в торгпредстве. Кроме того, физические товарные объемы составили 1,318 миллиона тонн и выросли на 12,6 процента.

В ведомстве добавили, что в структуре российского экспорта 40,1 процента составляли минеральные продукты. Помимо нефтепродуктов, традиционными товарами, поставляемыми из России в Таджикистан, являются продовольствие, химическая продукция, древесина и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и другое.

По данным структуры, в 2023 году торговые связи с Таджикистаном поддерживал 71 субъект Российской Федерации. Лидирующую позицию по экспорту заняли Москва и Санкт-Петербург, Оренбургская, Челябинская, Московская, Свердловская Самарская области, Красноярский край, Татарстан и Башкирия.

В издании подчеркнули, что поставки товаров из Таджикистана в Россию в 2023 году составили 134,7 миллиона — рост на 52,7 процента, а их общий вес — 55,9 тысячи тонн — рост на 34,2 процента.

В пресс-службе заметили, что Россия приобретала продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу, а ключевыми потребителями таджикской продукции стали города Москва и Санкт-Петербург, Ивановская, Московская, Свердловская, Тульская области и Алтайский край.