МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Восстановление российской экономики идет быстрее ожиданий за счет приспособления к санкциям, разворота на Восток и параллельного импорта, а также благодаря росту госрасходов, высоким ценам на нефть и влиянию льготной ипотеки на строительство, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В МВФ признали успехи российской экономики

Ранее во вторник главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось. При этом в опубликованном во вторник докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.

"Экономика России восстанавливается значительно быстрее ожиданий как из-за приспособления к санкциям, в первую очередь с помощью "разворота на Восток" и параллельного импорта, так и благодаря росту госрасходов, стимулирующих рост ВВП", — считает Осадчий.

Он также отмечает, что благотворное влияние на российскую экономику оказывает высокий уровень цен на нефть. "Можно указать и мощный эффект льготной ипотеки, способствовавший активному росту жилищного строительства", — добавляет эксперт.

Однако, по мнению Осадчего, высокий уровень процентных ставок — это существенное ограничение для роста ВВП РФ. Во втором полугодии 2023 года Банк России повышал ключевую ставку 5 раз – с 7,5% на начало периода до 16% на конец года, напоминает он.