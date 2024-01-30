МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Улучшение прогноза по темпам роста ВВП России в 2024 году Международным валютным фондом (МВФ) говорит о согласии фонда с тем, что экономика РФ демонстрирует устойчивость и способна продолжать долгосрочный рост, несмотря на санкции, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году

Ранее во вторник главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось. При этом в опубликованном во вторник докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.

"Это говорит о том, что МВФ согласен, что несмотря на санкционный кризис, российская экономика демонстрирует устойчивость и способна продолжать долгосрочный устойчивый рост", — комментирует Гришунин.

Он отмечает, что ужесточение денежно-кредитной политики пока несущественно повлияло на экономический рост России, а крупный бизнес легко адаптировался к "территории высоких ставок" и продолжил инвестировать. "С учетом потенциального снижения ключевой ставки во второй половине года это может являться хорошим толчком к росту, что теоретически может привести к приросту ВВП более 2%", — заключил он.