МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам, практика пересмотров "вверх" прогноза по ее развитию уже стала привычной, прокомментировали в Минэкономразвития публикацию доклада Международного валютного фонда (МВФ). В МВФ признали успехи российской экономики

МФВ опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен – до 1,1%.

"Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать "вверх" прогнозы по ВВП России. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам. Продолжается структурная перестройка, направленная на формирование экономики предложения с опорой на частные инвестиции и внутренний спрос", — говорится в комментарии министерства.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.