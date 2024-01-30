2024-01-30T19:10:00+03:00
2024-01-30T19:10:05+03:00
2024-01-30T19:10:00+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240130/842937367.html
В МЭР оценили доклад Международного валютного фонда об экономике России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам, практика пересмотров "вверх" прогноза по ее развитию уже стала привычной,... ПРАЙМ, 30.01.2024
экономика, новости, россия, мэр, мвф, российская экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/83/833318388.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/83/833318388.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/83/833318387.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/83/833318387.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/83/833318375.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/83/833318375.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240130/842935062.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам, практика пересмотров "вверх" прогноза по ее развитию уже стала привычной, прокомментировали в Минэкономразвития публикацию доклада Международного валютного фонда (МВФ).
МФВ опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен – до 1,1%.
"Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать "вверх" прогнозы по ВВП России. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам. Продолжается структурная перестройка, направленная на формирование экономики предложения с опорой на частные инвестиции и внутренний спрос", — говорится в комментарии министерства.
По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.