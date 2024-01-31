МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Дороже всего десяток яиц обходится жителям Дальневосточного федерального округа, показал опрос Финансы Mail.ru. В среднем по стране большинство россиян могут купить этот товар по цене от 110 до 130 рублей. Яйца в России продолжают дешеветь

В конце 2023 года куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом в России. В некоторых регионах цены выросли до 200 рублей за десяток. В январе 2024 года и Росстат, и торговые сети стали рапортовать о снижении цен на этот продукт. Финансы Mail.ru попросили читателей ответить на два вопроса: в каком федеральном округе они проживают и по какой цене они покупали десяток яиц в последний раз.

Среди жителей ДФО 46 процентов респондентов ответили, что покупали десяток яиц по цене от 150 до 200 рублей за десяток яиц. Еще 30 процентов ответили, что платили от 130 до 150 рублей за десяток. 12 процентов покупали этот продукт за 110-130 рублей, 6 процентов — дороже 200 рублей за десяток, 3 процента — от 90 до 110 рублей. До 80 рублей за десяток платили менее 1 процента участников опроса.

Дешевле всего яйца могли купить жители Южного федерального округа. 3 процента — по цене ниже 80 рублей, еще 3,5 процента — от 80 до 90 рублей за десяток. 8 процентов платили от 90 до 110 рублей. 39 процентов указали на цену в 110-130 рублей за десяток, 35 процентов — 130-150 рублей, 10 процентов платили от 150 до 200 рублей.

В большей части федеральных округов участники исследования чаще других называли стоимость десятка яиц в диапазоне от 110 до 130 рублей. На втором месте идет цена от 130 до 150 рублей за десяток куриных яиц.

Опрос был проведет 26-27 января 2024 года. В нем приняли участие более 40 тысяч человек из всех регионов России.