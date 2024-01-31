МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Спрос россиян на золото по итогам прошлого года достиг максимальных за девять лет 0,5 грамма на человека, а лидером по этому показателю в мире является Гонконг, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Цены на золото достигли двухнедельных максимумов в ожидании решения ФРС

Так, спрос на золото в России вырос почти на пятую часть — до 0,5 грамма на душу населения, что стало максимальным уровнем с 2014 года, когда показатель составлял 0,52 грамма.

Лидерами по этому показателю являются Гонконг (5,12 грамма на человека), ОАЭ (5,07 грамма) и Швейцария (4,06 грамма). Но эти три экономики не добывают золото на своей территории — весь спрос покрывается импортом.

Сильнее всего потребительский спрос вырос за прошлый год в Японии — в 3,3 раза, до 0,11 грамма на человека. Также резко подскочил спрос на этот драгметалл на Шри-Ланке — в 2,7 раза, до 0,47 грамма, и в Турции — в 1,7 раза, до 2,34 грамма.

В то же время во многих странах граждане стали меньше интересоваться золотом. Более чем в три раза он упал в Австрии (0,45 грамма на человека) и Германии (0,69 грамма), в полтора раза спрос сократился в Австралии (0,9 грамма) и Швейцарии (4,06 грамма).

Цена на золото на конец 2023 года достигла 2 078,4 доллара за унцию — рекордно высокий уровень закрытия на конец года, это обеспечило годовую доходность в 15%. Одновременно средняя за год стоимость драгметалла составила рекордные 1940,54 доллара, что на 8% выше, чем в 2022 году.