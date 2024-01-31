2024-01-31T22:42:28+03:00
2024-01-31T22:42:28+03:00
2024-01-31T22:42:28+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240131/842952276.html
Минфин Украины подсчитал объем финансовой помощи от Японии
Экономика
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В бюджет Украины в январе поступило 390 миллионов долларов от Японии на восстановление сельского хозяйства и соцзащиту, сообщили в украинском министерстве финансов. "В... ПРАЙМ, 31.01.2024
экономика, новости, япония, украина, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В бюджет Украины в январе поступило 390 миллионов долларов от Японии на восстановление сельского хозяйства и соцзащиту, сообщили в украинском министерстве финансов.
"В государственный бюджет Украины поступило 390 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины.
По информации ведомства, около 90 миллионов — это гранты, 300 миллионов — займ. В министерстве отметили, что деньги направят на "приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи".
Ранее СМИ сообщали, что Япония стала третьим по объемам финансовой помощи спонсором Украины. Токио выделил в 2023 году Киеву 3,7 миллиарда долларов. Япония выделяла помощь как напрямую, так и через Всемирный банк. По словам первого заместителя главы финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка, Киев намерен получить от Японии в 2024 году дополнительные два миллиарда долларов.