2024-02-01T13:25:24+03:00
2024-02-01T13:25:24+03:00
2024-02-01T13:25:24+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240201/842957138.html
В ГД поддержали отмену НДС на товары, переданные на благотворительность
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Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов поддержал идею освободить от НДС передачу на благотворительность продовольственных товаров (кроме подакцизных) и передачу таких продуктов... ПРАЙМ, 01.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, госдума, ндс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов поддержал идею освободить от НДС передачу на благотворительность продовольственных товаров (кроме подакцизных) и передачу таких продуктов НКО, которые помогают нуждающимся.
"Конечно, в этой части идейно согласиться можно… Ничего уничтожать нельзя", — сказал Нилов РИА Новости.
Он добавил, что НДС заставляет коммерсантов выкидывать продукты, граждане выкладывают такие фотографии в соцсети, что омрачает общественные отношения.
Ранее председатель комитета ГД Артем Метелев разработал и направил на отзыв в правительство законопроекты о стимулировании программ фудшеринга, документы есть в распоряжении РИА Новости. Поправками в Налоговый кодекс предлагается освободить от НДС передачу продуктов на благотворительность (кроме подакцизных). Инициативой предлагается отдавать такие продукты НКО, которые помогают нуждающимся.