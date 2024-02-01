МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов поддержал идею освободить от НДС передачу на благотворительность продовольственных товаров (кроме подакцизных) и передачу таких продуктов НКО, которые помогают нуждающимся. В России раскрыли масштабную схему хищений через НДС

"Конечно, в этой части идейно согласиться можно… Ничего уничтожать нельзя", — сказал Нилов РИА Новости.

Он добавил, что НДС заставляет коммерсантов выкидывать продукты, граждане выкладывают такие фотографии в соцсети, что омрачает общественные отношения.

Ранее председатель комитета ГД Артем Метелев разработал и направил на отзыв в правительство законопроекты о стимулировании программ фудшеринга, документы есть в распоряжении РИА Новости. Поправками в Налоговый кодекс предлагается освободить от НДС передачу продуктов на благотворительность (кроме подакцизных). Инициативой предлагается отдавать такие продукты НКО, которые помогают нуждающимся.