АЛМА-АТА, 1 фев — ПРАЙМ. Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ.

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"Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика. Потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", — сказал Решетников.

МВФ накануне опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен — до 1,1%.