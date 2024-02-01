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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240201/842958721.html
Запад не понимает, что происходит в российской экономике, заявил Решетников
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Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр экономического развития... ПРАЙМ, 01.02.2024
экономика, новости, россия, запад, экономика, максим решетников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АЛМА-АТА, 1 фев — ПРАЙМ. Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ.
"Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика. Потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", — сказал Решетников.
МВФ накануне опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен — до 1,1%.