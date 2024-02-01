АЛМА-АТА, 1 фев — ПРАЙМ. Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ. "Снимают шляпу". Пушков оценил реакцию МВФ на фиаско Запада

"Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика. Потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", — сказал Решетников.

МВФ накануне опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен — до 1,1%.