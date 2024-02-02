АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане, призвал страны формировать условия для промышленной кооперации с дружественными странами. Мишустин рассказал, с чем связана динамика ВВП России

"Одновременно с локализацией производств просто необходимо формировать условия для запуска проектов промышленной кооперации с дружественными странами в первую очередь, о чем мы в Евразийском экономическом союзе договорились в прошлом году", — сказал Мишустин.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.