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Мишустин призвал формировать условия для промышленной кооперации
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане, призвал страны формировать условия для... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , экономика, новости, россия, михаил мишустин, ии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане, призвал страны формировать условия для промышленной кооперации с дружественными странами.
"Одновременно с локализацией производств просто необходимо формировать условия для запуска проектов промышленной кооперации с дружественными странами в первую очередь, о чем мы в Евразийском экономическом союзе договорились в прошлом году", — сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.