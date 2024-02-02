АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Действующие расчетные институты международной финансовой системы не учитывают интересы всех участников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. Мишустин оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана

"Построение альтернативных расчетных институтов международной финансовой системы: действующие не учитывают интересы всех участников, и, кстати, очень большого количества участников. А чтобы добиться этого, сопровождение взаиморасчётов должно идти с использованием национальных валют, независимых платежных инструментов и, соответственно, такие решения уже есть, о них всем известно, сервисов распределённых реестров", — сказал Мишустин.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.