2024-02-02T09:55:13+03:00
2024-02-02T09:55:13+03:00
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2024
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Мишустин призвал создать альтернативные международные финансовые институты
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Действующие расчетные институты международной финансовой системы не учитывают интересы всех участников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии... ПРАЙМ, 02.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, михаил мишустин, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Действующие расчетные институты международной финансовой системы не учитывают интересы всех участников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
"Построение альтернативных расчетных институтов международной финансовой системы: действующие не учитывают интересы всех участников, и, кстати, очень большого количества участников. А чтобы добиться этого, сопровождение взаиморасчётов должно идти с использованием национальных валют, независимых платежных инструментов и, соответственно, такие решения уже есть, о них всем известно, сервисов распределённых реестров", — сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.