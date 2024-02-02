Минобороны Греции: Афины не примут в подарок от США военный "металлолом"
АФИНЫ, 2 фев — ПРАЙМ. Греческие вооруженные силы не примут в дар от Вашингтона непригодную военную технику, которую он намеревается бесплатно передать Афинам из избыточных запасов, заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас.
Издание "Демократия" со ссылкой на военные источники ранее сообщало, что эта техника является, по сути, металлолом и потребуются сотни миллионов евро для того, чтобы привести ее в порядок. Два C-130 находятся в аварийном состоянии в Неваде, придется вложить более 110 миллионов евро, чтобы они могли снова летать. Подобная же ситуация наблюдается с четырьмя фрегатами LCS, на переоборудование каждого потребуется более 70 миллионов евро.
"Мы не такие наивные, чтобы нас кто-то загрузил своим металлоломом", — заявил он, комментируя сообщение газеты.
Он подчеркнул, что Афины не готовы решать проблемы хранения устаревшей техники иностранных держав.
"То, что нам полезно, мы берем, то, что нам бесполезно, отвергаем", — добавил Дендиа.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису, текст которого распространила 27 января пресс-служба главы греческого правительства, сообщил, что госдеп принял решение одобрить возможную зарубежную военную продажу греческому правительству до 40 самолетов F-35, а также передачу излишков военной техники и имущества EDA (Excess Defense Articles program), в том числе два самолета С-130Н, 10 авиационных двигателей Р-3, 60 бронемашин "Брэдли", три фрегата и различная транспортная техника.
https://1prime.ru/state_regulation/20240202/842966652.html