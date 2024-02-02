АФИНЫ, 2 фев — ПРАЙМ. Греческие вооруженные силы не примут в дар от Вашингтона непригодную военную технику, которую он намеревается бесплатно передать Афинам из избыточных запасов, заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас. Зрада по-гречески. В Греции рассказали об украинцах на военных складах

Издание "Демократия" со ссылкой на военные источники ранее сообщало, что эта техника является, по сути, металлолом и потребуются сотни миллионов евро для того, чтобы привести ее в порядок. Два C-130 находятся в аварийном состоянии в Неваде, придется вложить более 110 миллионов евро, чтобы они могли снова летать. Подобная же ситуация наблюдается с четырьмя фрегатами LCS, на переоборудование каждого потребуется более 70 миллионов евро.

"Мы не такие наивные, чтобы нас кто-то загрузил своим металлоломом", — заявил он, комментируя сообщение газеты.

Он подчеркнул, что Афины не готовы решать проблемы хранения устаревшей техники иностранных держав.

"То, что нам полезно, мы берем, то, что нам бесполезно, отвергаем", — добавил Дендиа.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису, текст которого распространила 27 января пресс-служба главы греческого правительства, сообщил, что госдеп принял решение одобрить возможную зарубежную военную продажу греческому правительству до 40 самолетов F-35, а также передачу излишков военной техники и имущества EDA (Excess Defense Articles program), в том числе два самолета С-130Н, 10 авиационных двигателей Р-3, 60 бронемашин "Брэдли", три фрегата и различная транспортная техника.