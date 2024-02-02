МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в январе продемонстрировали снижение по агрегированному индексу, значимым образом дорожал лишь сахар, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В ФАО раскрыли динамику цен на продовольствие в мире в 2023 году

"В январе 2024 года значение индекса продовольственных цен ФАО составило 118 пунктов, что на 1,2 пункта (1 процент) ниже пересмотренного декабрьского показателя: рост индекса цен на сахар был с лихвой компенсирован снижением индексов цен на зерновые и мясо, при этом цены на молочную продукцию и растительные масла изменились лишь незначительно", — говорится в сообщении.

Наибольшее снижение показал индекс цен на зерновые — на 2,7 пункта (или на 2,2%) ниже к декабрю, до 120,1 пункта. Удешевление пшеницы объясняется в докладе конкуренцией между экспортерами и новым урожаем из Южного полушария. Стоимость кукурузы резко снизилась с началом уборочной кампании в Аргентине, ячмень и сорго также подешевели, сообщает ФАО.

Индекс цен на мясо снизился на 1,5 пункта, или на 1,4%, до 109,8 пункта, что стало седьмым месяцем снижения подряд. Уменьшению цен на мясо птицы способствовал слабый спрос и высокое предложение, свинина подешевела из-за сокращения импортных закупок Китая при наращивании там собственного производства, говорится в сообщении. Цены на говядину также снизились, а баранина подорожала из-за большого импортного спроса.

В целом стабильную динамику продемонстрировали индексы цен на растительное масло и молоко. Индекс цен на масло вырос лишь на 0,2 пункта (или на 0,1%), до 122,5 пункта: удорожание пальмового и подсолнечного уравновесилось удешевлением соевого и рапсового. А индекс цен на молочную продукцию составил 118,9 пункта; в январе цены сливочного масла и цельного сухого молока выросли, а обезжиренное сухое молоко и сыр подешевели.

Индекс цен на сахар в январе при этом вырос — на 1,1 пункта (или на 0,8%), до 135,3 пункта. Удорожание сахара связывается с обеспокоенностью по поводу недостаточных осадков в Бразилии и последующего влияния на урожай сахарного тростника, неблагоприятные прогнозы даются и на производство в Таиланде и Индии — ведущих странах-производителях.