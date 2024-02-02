ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Турция и Россия продолжают сотрудничать в торгово-экономической сфере, Анкара заняла самостоятельную позицию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков раскрыл, как Запад выбивает деньги для Киева

Ранее председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек в беседе с РИА Новости заявлял, что Анкара не может отказаться от кооперации с Москвой. Он назвал Россию одним из главных торговых партнеров Турции и главным поставщиком энергии в страну.

Песков в ходе встречи с журналистами отметил, что Анкара заняла принципиальную и самостоятельную позицию, продолжает налаживать с Россией торгово-экономическую кооперацию.

"Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами", — добавил он.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Анкара сохранила свою суверенность.

Глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын в прошлом году отмечал, что присоединение к антироссийским санкциям ударит по самой Турции.