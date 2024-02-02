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Турция продолжает выстраивать кооперацию с Россией, заявил Песков
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Турция и Россия продолжают сотрудничать в торгово-экономической сфере, Анкара заняла самостоятельную позицию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее... ПРАЙМ, 02.02.2024
экономика, новости, россия, турция, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Турция и Россия продолжают сотрудничать в торгово-экономической сфере, Анкара заняла самостоятельную позицию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек в беседе с РИА Новости заявлял, что Анкара не может отказаться от кооперации с Москвой. Он назвал Россию одним из главных торговых партнеров Турции и главным поставщиком энергии в страну.
Песков в ходе встречи с журналистами отметил, что Анкара заняла принципиальную и самостоятельную позицию, продолжает налаживать с Россией торгово-экономическую кооперацию.
"Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами", — добавил он.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Анкара сохранила свою суверенность.
Глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын в прошлом году отмечал, что присоединение к антироссийским санкциям ударит по самой Турции.