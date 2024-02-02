МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 февраля включительно увеличится до 3804,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 827 рублей, на вывоз кукурузы — до 1339,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 251,1 доллара за тонну, на ячмень — 190,9 доллара, на кукурузу — при цене 199,1 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 31 января по 6 февраля включительно составляет 3630,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 512 рублей за тонну, на вывоз кукурузы — 926 рублей за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.