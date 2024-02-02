2024-02-02T14:43:48+03:00
2024-02-02T14:43:48+03:00
2024-02-02T14:43:48+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240202/842969951.html
В России с февраля увеличится пошлина на экспорт пшеницы
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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 февраля включительно увеличится до 3804,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 827 рублей, на вывоз кукурузы — до 1339,8 рубля за... ПРАЙМ, 02.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, пошлина, минсельхоз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 февраля включительно увеличится до 3804,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 827 рублей, на вывоз кукурузы — до 1339,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 251,1 доллара за тонну, на ячмень — 190,9 доллара, на кукурузу — при цене 199,1 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 31 января по 6 февраля включительно составляет 3630,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 512 рублей за тонну, на вывоз кукурузы — 926 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.