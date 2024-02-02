АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее провести процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном. Страны ЕАЭС осознают "бесполезность" Запада, заявил Оверчук

"С прошлого года подписано Соглашение о свободной торговле с Ираном. Его реализация откроет нашим компаниям широкие возможности для осуществления поставок на рынок этой страны. Здесь надо быстрее провести процедуры, которые нужны для вступления документа в законную силу", — заявил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Он отметил, что сейчас сейчас прорабатываются и вопросы по временному соглашению о свободной торговле с Монголией, а также по совершенствованию действующего соглашения с Вьетнамом.

"Удалось заметно продвинуться в диалоге с Египтом. Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией", — добавил Мишустин.

По его словам, все это имеет особое значение в условиях переориентации евразийских торговых потоков в сторону наиболее перспективных, премиальных рынков и дружественных государств.

"Укрепляется и взаимодействие Союза с Китаем. И нам необходимо приложить максимум усилий для успешной реализации мероприятий, которые предусматриваются соответствующей "дорожной картой" по развитию экономического сотрудничества с китайскими друзьями", — подчеркнул российский премьер.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.