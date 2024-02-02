АСТАНА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика ожидает того, что финансирование и реализация интеграционных промышленных проектов в рамках ЕАЭС будут запущены в 2024 году. Мишустин призвал ЕАЭС ускорить вступление в силу соглашения с Ираном

"Прошлый год был занят подготовкой базовых решений, предусматривающих создание в ЕАЭС принципиально нового механизма поддержки проектов области производственной кооперации за счет их субсидирования из бюджета союза. Все необходимые решения на уровне членов Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета приняты. Определены критерии отбора проектов, утвержден перечень финансовых организаций, которые могут принимать участие в субсидировании таких проектов. Ожидаем, что данный механизм будет запущен в этом году без каких-либо задержек", — сказал Головченко в ходе заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном формате в пятницу в Алма-Ате.

Он добавил, что данные проекты утверждены и работа по их реализации начата незамедлительно, а финансирование, выделенное на поддержку производственной кооперации должно быть освоено в полном объеме.