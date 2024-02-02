ВЕНА, 2 фев — ПРАЙМ. Лидер наиболее популярной в Австрии правой оппозиционной АПС (Австрийская партия свободы) Герберт Кикль назвал "предательством" согласие канцлера страны Карла Нехаммера перечислить Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Макрон запретил европейцам уставать от поддержки Украины

В четверг лидеры Евросоюза единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 года макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества.

"Своим одобрением пакета в 50 миллиардов евро для режима (Владимира — ред.) Зеленского федеральный канцлер ÖVP (Австрийской народной партии) Карл Нехаммер в очередной раз предал и продал австрийцев и их с трудом заработанные налоговые деньги на алтарь ЕС в Брюсселе", — сказал Кикль. Его цитаты приводятся в релизе пресс-службы АПС.

Политик также указал на то, что платить придется жителям стран-нетто-вкладчиков Евросоюза, таким как Австрия.

По мнению Кикля, канцлеру следовало наложить вето на это решение в интересах собственного народа. "Налоговые деньги австрийцев должны тратиться в первую очередь на них, а не на интересы элиты ЕС, тем более что Украина в финансовом плане — это "бездонная яма", которая к тому же сильно отстает от всех стран ЕС по индексу коррупции", — добавил Кикль.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.