ВЕНА, 2 фев — ПРАЙМ. Лидер наиболее популярной в Австрии правой оппозиционной АПС (Австрийская партия свободы) Герберт Кикль назвал "предательством" согласие канцлера страны Карла Нехаммера перечислить Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Макрон запретил европейцам уставать от поддержки Украины

В четверг лидеры Евросоюза единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 года макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества.

"Своим одобрением пакета в 50 миллиардов евро для режима (Владимира — ред.) Зеленского федеральный канцлер ÖVP (Австрийской народной партии) Карл Нехаммер в очередной раз предал и продал австрийцев и их с трудом заработанные налоговые деньги на алтарь ЕС в Брюсселе", — сказал Кикль. Его цитаты приводятся в релизе пресс-службы АПС.

Политик также указал на то, что платить придется жителям стран-нетто-вкладчиков Евросоюза, таким как Австрия.

По мнению Кикля, канцлеру следовало наложить вето на это решение в интересах собственного народа. "Налоговые деньги австрийцев должны тратиться в первую очередь на них, а не на интересы элиты ЕС, тем более что Украина в финансовом плане — это "бездонная яма", которая к тому же сильно отстает от всех стран ЕС по индексу коррупции", — добавил Кикль.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.