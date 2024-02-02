БУЭНОС —АЙРЕС, 2 фев — ПРАЙМ. Депутаты возобновили рассмотрение реформ президента Аргентины Хавьера Милея после перерыва, объявленного накануне, следует из трансляции на сайте парламента. Аргентина получит миллиарды долларов от МВФ за "смелые действия" Милея

В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ. Депутаты проработали больше 11 часов, после чего объявили перерыв до четверга. В четверг обсуждение заняло больше 12 часов. Предполагается, что рассмотрение реформ займет 3-4 дня.

Рассмотрение документов в конгрессе сопровождается протестами граждан, которые требуют от парламентариев не принимать реформы президента.

Депутаты сначала проголосуют по пакету законопроектов в целом, а затем отдельно обсудят ряд реформ, которые являются, по их мнению, спорными.

В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.

Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.