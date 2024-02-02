МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК) запустил 3D-принтер для печати металлами, сообщает компания. В России стремительно растет спрос на курсы по 3D-моделированию

"Евраз НТМК стал первым предприятием в Свердловской области, где появилось оборудование с подобными характеристиками. Сумма инвестиций составила 30 миллионов рублей", — говорится в Telegram-канале предприятия.

Отмечается, что SLM-печать — технологию селективного лазерного наплавления с помощью металлических порошков цех ремонта металлургического оборудования N3 НТМК начал осваивать в конце прошлого года в рамках проекта "Трансформация рабочих мест".

Устройство разработали и изготовили в Санкт-Петербурге. Принтер позволит печатать геометрически сложные детали высотой до 400 миллиметров и диаметром 315 миллиметров, которых нет на рынке, влиять на их функциональность, вносить конструктивные изменения и уменьшать конечную массу.

Для 3D-печати используют порошки из нержавеющей и инструментальной стали. На новую квалификацию обучат операторов станков с программным управлением из числа работников цеха.

Евраз НТМК (Нижний Тагил) — металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей промышленности. Производственные мощности оцениваются в 4,5 миллиона тонн стали ежегодно. Число сотрудников – около 13,8 тысячи человек.