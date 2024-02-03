МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Доля креативной экономики в ВВП России составляет сейчас 4,87%, и она быстро растет, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. Российская экономика стала крупнейшей в Европе, заявил Путин

"В настоящее время доля креативной экономики в ВВП России составляет 4,87%, по данным Агентства стратегических инициатив. Да, мы в начале пути, но движемся по нему весьма быстро",- сказала она.

По ее словам, "если три года назад о существовании креативной экономики в стране мало кто слышал, то сегодня уже никто не сомневается, что без ее развития Россия никогда не станет конкурентоспособной в мире".

По данным опроса ВЦИОМ, заметила эксперт, 73% россиян в той или иной степени согласны с тем, что креативные индустрии начинают играть в экономике и жизни общества заметную роль.

"Новый этап развития этих индустрий в России начнется с принятия закона "О развитии креативных (творческих) индустрий", которое ожидается уже в феврале. Закон структурирует этот сектор, предполагается создать единый реестр участников рынка, определить и зафиксировать, какой бизнес и по каким признакам относится к креативному",- заключила Абрамова.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 3 февраля в 11.00 мск.