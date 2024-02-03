МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Европейские лидеры своим решением выделить Украине 50 миллиардов евро, обрекают свои государства на большие проблемы и действуют вопреки своим национальным интересам, что приведет к смене власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Австрии назвали предательством согласие канцлера с решением ЕС по Украине

"Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, обрекают свои страны на всё большие проблемы… Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам. В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев", — написал он в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что средства из бюджета ЕС пойдут на разжигание конфликта вместо того, чтобы направить их на помощь европейцам и решение внутренних проблем. Например, в Бельгии, Греции, Италии, Литве, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Германии сейчас тяжелая ситуация в сельском хозяйстве, фермеры бастуют из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий.

"В прошлом году количество банкротств в Германии выросло на четверть, а во Франции закрылось рекордное за последние 6 лет число компаний. Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединённые Штаты", — отметил спикер ГД.

Володин добавил, что, согласно данным соцопросов, 76% немцев недовольны работой правительства канцлера Германии Олафа Шольца, а во Франции рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до 24% — самого низкого уровня поддержки.

Ранее лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение объема средств, выделяемых на военную поддержку Киева через Европейский фонд мира. Кроме того, на саммите утвердили выделение Украине на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. ЕС также намерен частично покрывать расходы на помощь из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следовало из выводов саммита в Брюсселе. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государствам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Киеву, потому что запланированных на данный момент недостаточно.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.