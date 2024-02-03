МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американская экономика растет быстрее европейской из-за сочетания удачи и здравомыслия, сообщает газета The New York Times со ссылкой на опрошенных экономистов. В США оценили последствия конфискации российских активов

Отмечается, что в разных государствах мира наблюдается снижение инфляция и экономический рост сохраняет устойчивость вопреки прогнозам экономистов, при наибольший успех демонстрируют экономические показатели США. На фоне этих показателей прогресс ФРГ, Британии и других стран выглядит "вяло", пишет издание.

По мнению авторов материала, одной из причин экономического успеха Вашингтона является фискальная политика, но власти США продолжают расходовать много средств, причем в последнее время Белый дом запустил масштабные инвестиции в инфраструктуру и сферу борьбы за сохранение климата. Опрошенные NYT эксперты полагают, что в дальнейшем такие действия дорого обойдутся Вашингтону из-за увеличения размера госдолга.

В качестве еще одной причины названа зависимость Европы от российских энергоресурсов. По данным газеты, в 2023 году 68% европейских предприятий столкнулись с подорожанием энергоносителей на 25% и выше, а в США наличие такой проблемы признали только 30% компания.

Кроме того, на рост американской экономики повлияла демографическая ситуация. Отмечается, что сейчас средний возраст в США составляет примерно 38,5 лет, а в Германии — 46,7 лет, в Японии — 49,5 лет. По мнению экономистов, молодежь в США больше работает, семьи с детьми приобретают недвижимость и тратят больше пенсионеров.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева полагает, что устойчивость экономики США вызвана изоляцией от волатильности мировых энергетических рынков и другими причинами.