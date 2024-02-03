МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан согласился на выделение Евросоюзом помощи Киеву на сумму в 50 миллиардов евро под действие уговоров со стороны премьера Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Володин прокомментировал решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро

По словам близкого к Макрону источника, французский лидер никогда не намеревался антагонизировать Орбана, а, наоборот, хотел привлечь его на свою сторону. В январе Орбан был приглашен на обед в Елисейский дворец, в ходе которого попросил высказать мнение, как лучше интегрировать страны Восточной Европы. Собеседник издания отметил, что Макрон сыграл ключевую роль в переговорах с премьером Венгрии.

Источники близкие к итальянскому правительству рассказали изданию, что Мелони начала дипломатические шаги на данном направлении до голосования в декабре, когда Орбан наложил вето помощь Киеву. Перед голосованием в январе, она переговорила с ним по телефону, встретилась в роскошном брюссельском отеле "Амиго", чтобы провести часовую беседу и еще раз переговорила с Орбаном утром перед саммитом.

Politico отмечает, что в итоге эта "атака очарованием" помогла главе Евросовета Шарлю Мишелю в срочном порядке собрать саммит и объявить об успехе в голосовании.

Также отмечается, что Орбану пришлось согласиться выделить помощь во избежание крупного политического скандала, перед финальным голосованием европейские лидеры якобы показали ему "кто здесь главный".

Лидеры стран ЕС 1 февраля договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал одобрение транша помощи Киеву "историческим шагом", свидетельствующим о том, что "все разговоры о "усталости" или "ослаблении поддержки" были ложью".

Евродепутат от Австрии в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что средства, одобренные для Киева, можно было потратить лучше в самом ЕС и странах-членах, добавив, что "Украина давно превратилась в бездонную финансовую яму".